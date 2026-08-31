Türkiye’nin incir ambarı Aydın’da panik ve belirsizlik hâkim! Hasat sezonu tüm hızıyla devam ederken, katlanan üretim giderleri ile piyasadaki düşük alım fiyatları arasındaki uçurum üreticinin belini büküyor. Mazottan gübreye, işçilikten arazi sürümüne kadar her kalemde maliyet kriziyle boğuşan çiftçi, kaliteli ürününün hak ettiği değeri bulamamasından şikayetçi.

GÜNLÜK ÇİFT MALİYETİ 8 BİN LİRAYA DAYANDI

Nazilli'nin Eycelli Mahallesi'nde geçimini incirle sağlayan Osman Toparlak, tarladaki acı tabloyu gözler önüne serdi. Zorlu dağlık arazide hayvan gücüyle üretim yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Toparlak, yalnızca bir günlük çift sürme bedelinin 8 bin lirayı bulduğundan yakındı.

ÇİFTÇİ ACİL DESTEK BEKLİYOR

Kaliteli incirin tüccarda ancak 150-160 lira bandında alıcı bulabildiğini belirten üretici, "Şimdi mazot pahalı, 84 lira. Gübre pahalı” dedi. İncirin en az 200-250 lira seviyelerini görmesi gerektiğini vurgulayan Toparlak, çiftçinin rahat nefes alabilmesi ve çarkların dönmesi için acil destek bekliyor.

ZARAR ETMEMEK İÇİN İNCİRDEN CİPS YAPIYORLAR

Piyasadaki fiyat baskısı üreticiyi alternatif çıkış yolları aramaya itti. Ürünü dalında ve pazarda hak ettiği değeri göremeyince farklı bir katma değer yaratmaya karar verdiklerini belirten Gamze Toparlak; taze yeşil incirden cips imal ettiklerini, bunun yanı sıra organik salça ve zeytinyağı üretimine odaklandıklarını dile getirdi.

"ÇİFTÇİM PARA KAZANMIYOR, ARADAKİ ADAMLAR KAZANIYOR"

Bölge ekonomisinin tamamen incir ve zeytine dayalı olduğuna dikkat çeken Eycelli Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç ise aracı sistemine sert tepki gösterdi. Dışarıdan getirilen kalitesiz ürünlerin Aydın inciriyle karıştırılarak markaya zarar verildiğini ve tüccar kesintileri yüzünden üreticinin mağdur edildiğini savunan Kılıç, piyasadaki adaletsizliği "Çiftçim para kazanmıyor ama aradaki adamlar kazanıyor parayı” sözleriyle dile getirdi.

"ŞU İNCİRİ PARA ETTİRELİM"

Üreticinin cebine para girmemesinin tüm ilçe ekonomisini zincirleme etkilediğini vurgulayan Muhtar Kılıç, "Çiftçi ayakta kaldı mı esnaf da ayakta kalır. Şu inciri para ettirelim. İncirimiz para etsin” açıklamasında bulundu.