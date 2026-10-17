Karadeniz bölgesinde bahçelere giren üreticiler, son yılların en bereketli hasat dönemlerinden birine tanıklık ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan zirai don riski, kuraklık ve rekolte darlığı nedeniyle tezgahlarda adeta altınla yarışan, fahiş fiyatlar yüzünden vatandaşın yanına yaklaşamadığı kabuklu fındıkta dengeler tamamen değişti. İklim şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte dallarda yaşanan ürün bolluğu, pazarlara ve toptancı hallerine sert bir fiyat indirimi olarak yansıdı.

HASAT REKOR KIRDI FİYATLAR ÇAKILDI

Üretim merkezlerinden gelen ilk veriler, bu sezon dönüm başına alınan verimin son birkaç yılın ortalamasını ikiye katladığını gösteriyor. Rekoltedeki bu dev artış, iç piyasadaki arz sıkıntısını bir anda ortadan kaldırdı. Geçen sezon yaşanan rekolte düşüklüğü nedeniyle kuruyemişçilerde ve pazarlarda kilosu 500-600 TL bandına kadar yükselen kaliteli kabuklu fındık, tarlalardan çuvallarla gelen ürün akışı sayesinde 100-120 TL seviyelerine kadar geriledi. Piyasaya giren ürün bolluğu, fiyatta sert bir düşüşü beraberinde getirdi.

TÜKETİCİ TEZGAHLARA AKIN EDİYOR

Fiyatların gözle görülür şekilde düşmesiyle birlikte, uzun süredir taze kabuklu fındığa erişmekte zorlanan vatandaşlar pazarlarda ve kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle kış ayları öncesinde bağışıklığını güçlendirmek ve kışlık stokunu yapmak isteyen tüketiciler için bu sert fiyat düşüşü büyük bir fırsat sundu. Sektör temsilcileri ve hal yetkilileri, tarladaki ürün akışının devam etmesi sebebiyle tezgahlardaki bu uygun fiyat dengesinin önümüzdeki haftalarda da korunacağını öngörüyor.

HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ KAZANDI

Ziraat uzmanları, rekolte artışına bağlı fiyat dengelenmelerinin piyasadaki sürdürülebilirliği sağladığına dikkat çekiyor. Kilosu 600 liradan 100 liraya kadar gerileyen taze kabuklu fındık, bu sezon hem yüksek kalitesiyle hem de cep yakmayan etiketiyle mutfakların en çok tercih edilen kuruyemişi olmaya aday gösteriliyor.