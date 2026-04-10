Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Görele Eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında disiplin sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, Görele Eski Belediye Başkanı Hasbi Dede tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda konuyu karara bağladı.

CHP tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “ partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."