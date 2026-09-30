Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye, Tuana Elif Gülüşan Torun'a yönelik "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onanarak kesinleşti.
Dede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra şubat ayında İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
Görele Belediye Meclisi, şubat ayında CHP'li Aysel Uzun'u başkan vekili olarak seçti. Uzun, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti. Dede ise nisan ayında CHP'den ihraç edildi.
BAŞKANLIK MAKAMI BOŞALACAK
Hasbi Dede'nin mahkumiyetinin kesinleşmesinin ardından, başkanlık sıfatının sona ermesine yönelik resmî süreç işletilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından Görele Belediye Meclisi, üyeleri arasından yeni belediye başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.
Dede'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından şubat ayında belediye meclisi, başkan vekili seçmişti. Bu kez meclis, belediye başkanı seçecek.
TUANA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Davanın mağduru 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun, yargılama süreci devam ederken 28 Mart'ta Görele'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Torun, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirmişti.