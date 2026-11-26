Mersin'de haşema ile havuza girmek isteyen A.T.'yi (35) havuz bölgesine almadığı iddiasıyla tutuklanan site yöneticisi Mehmet G. ile site görevlisi Baran D., yargılandıkları davada ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan takdiri indirimle 10’ar ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Olay, 16 Haziran’da saat 11.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site yönetimi, havuza haşema ile girilmesini yasakladı. Sitede yaşayan ve çocuğunu görmek için havuz başına gelen A.T.'nin giydiği haşema nedeniyle havuz bölgesine alınmadığı öne sürüldü. A.T. o anları cep telefonuyla görüntüleyerek sanal medyada paylaştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine soruşturma başlattı. Sitenin yöneticisi Mehmet G. ve görevli Baran D. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından gözaltı kararı verildi.

SİTE MÜDÜRÜ VE GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

19 Haziran'da gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Baran D., başsavcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanıp tutuklandı. Olay günü yurt dışında olduğu belirlenen site yöneticisi Mehmet G. ise ülkeye geldikten sonra yakalanıp tutuklandı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mersin 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Mehmet G. ile Baran D., 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Takdir indirimi uygulayarak Baran D.'nin cezasını 10 aya indiren mahkeme, sanıkları tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Mahkemenin verdiği kararın gerekçesinde, sanıkların eylemlerinin, müştekinin yaşam tarzına müdahale niteliğinde ve hukuka aykırı olduğu belirtildi.