Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede, 13 yaşındaki H.K.'nin sitenin ortak havuzuna haşema ile girmesinin engellendiği iddiası üzerine adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, site sakini 13 yaşındaki H.K. havuza girmek istediği sırada, Rus uyruklu site yöneticisi Ludmina İ. (64) tarafından durduruldu. Yöneticinin, kıyafetlerin havuzu kirlettiğini belirterek yönetim kurulu kararı gerekçesiyle çocuğun havuza girmesine izin vermediği kaydedildi.
H.K.'nin durumu ailesine bildirmesinin ve konunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından aile, jandarma ekiplerine şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, site yöneticisi Ludmina İ.'yi ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.
Karakoldaki ilk işlemlerinin ardından serbest bırakılan Ludmina İ., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, Ludmina İ.'nin tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderilmesine karar verdi.