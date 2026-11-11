Patates salatası, püre ya da kumpir hazırlarken karşılaşılan en büyük sorunların başında, haşlanan patateslerin tencerede çatlayıp dağılması ve kabuklarının soyulurken etli kısmıyla birlikte kopması gelir. Ancak mutfak uzmanlarının yıllardır kullandığı basit bir yöntem, hem patatesin formunu koruyor hem de soyma işlemini saniyelere indiriyor. Bunun için tek yapmanız gereken, haşlama suyuna 1 çay bardağı sirke (üzüm ya da elma sirkesi) eklemek.

SİRKE PATATESİ NASIL ETKİLİYOR?

Patatesin yapısında bulunan pektin adlı madde, yüksek ısıya maruz kaldığında hızla çözünmeye başlar ve patatesin dağılmasına yol açar. Haşlama suyuna eklenen asidik yapıdaki sirke ise bu süreci tamamen kontrol altına alarak patatesin dış yüzeyindeki pektin bağlarını güçlendirir ve koruyucu bir kalkan oluşturur. Böylece içi yumuşacık pişerken dışı çatlamaz ve dağılmaz.

Aynı zamanda pişme sürecinde kabuk ile patates dokusu arasındaki bağı gevşeten bu yöntem sayesinde, haşlama bittikten sonra kabuklar adeta bir zar gibi kendiliğinden sıyrılır. Az miktarda kullanılan sirke piştikçe uçtuğu için patateste herhangi bir ekşi tat veya koku da bırakmaz.

EN ETKİLİ SONUÇ İÇİN NASIL UYGULANMALI?

Bu yöntemi uygularken şeflerin uyardığı soğuk su kuralını birleştirmek en kusursuz sonucu veriyor. İyice yıkadığınız patatesleri tencereye yerleştirip üzerini geçecek kadar soğuk su doldurduktan sonra içerisine 1 çay bardağı sirke ve bir tutam tuz ilave edip ocağın altını açabilirsiniz. Su kaynadıktan sonra altını kısıp patatesler çatal batırılacak kıvama gelene kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlamak yeterli oluyor. Süre sonunda suyunu süzdüğünüz patatesleri 1-2 dakika soğuk sudan geçirdiğinizde kabuklarının elinizi bile sürmeden ayrıldığını göreceksiniz.