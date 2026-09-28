Bunun nedeni karbonatın suyun pH seviyesini yükselterek daha alkali hale getirmesi. Alkali ortam, yumurta beyazının kabuğun hemen altındaki ince zara daha az yapışmasına yardımcı oluyor. Böylece haşlanan yumurtanın kabuğu daha kolay ve daha büyük parçalar halinde ayrılabiliyor.

1 ÇAY KAŞIĞI KARBONAT YETİYOR

Yöntemi uygulamak oldukça basit. Yumurtaların haşlanacağı suya yaklaşık 1 çay kaşığı karbonat ekleniyor ve yumurtalar normal şekilde pişiriliyor. Burada karbonatın görevi yumurtaya farklı bir tat vermek değil, suyun pH seviyesini değiştirerek soyma işlemini kolaylaştırmak.

Yumurtanın ne kadar taze olduğu da önemli. Taze yumurtaların pH değeri daha düşük olduğu için beyaz kısmı kabuğun içindeki zara daha sıkı tutunabiliyor. Yumurtalar bekledikçe pH seviyesi doğal olarak yükseliyor ve kabuk daha kolay ayrılmaya başlıyor. Karbonat eklenmesinin özellikle taze yumurtalarda tercih edilmesinin nedeni de bu.

HAŞLADIKTAN SONRA SOĞUK SUYA ALIN

Yumurtalar istenilen kıvama geldiğinde sıcak sudan çıkarılıp hemen soğuk veya buzlu suya alınmalı. Birkaç dakika soğutulduktan sonra kabuğu çatlatılarak soyulabilir. Hızlı soğutma hem pişmenin devam etmesini durduruyor hem de soyma işlemini kolaylaştırıyor.

Karbonat kullanmak kabuğun her seferinde tek parça halinde çıkacağını garanti etmese de, doğru haşlama ve soğutma yöntemiyle birlikte uygulandığında kabukların yumurta beyazına yapışmadan daha kolay ayrılmasına yardımcı olabiliyor.