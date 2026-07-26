Uzmanlara göre haşlama suyuna yaklaşık yarım çay kaşığı karbonat eklemek yeterli oluyor. Karbonat, suyun pH seviyesini yükselterek yumurta akının kabuğa daha az yapışmasına yardımcı oluyor. Böylece haşlanan yumurtaların kabukları çok daha kolay ayrılıyor.

KABUKLAR DAHA KOLAY SOYULUYOR

Özellikle taze yumurtalarda kabuk ile yumurta akı arasındaki zar birbirine daha sıkı tutunuyor. Bu nedenle kabuğu soyarken yumurtanın yüzeyi parçalanabiliyor. Karbonatlı su ise bu bağı zayıflatarak kabuğun tek parça halinde ayrılmasını kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, karbonatın miktarının fazla kaçırılmaması gerektiğini de belirtiyor. Fazla karbonat, yumurtanın tadında hafif değişikliğe neden olabiliyor. Bu nedenle yaklaşık yarım çay kaşığı kullanılması öneriliyor.

PİŞTİKTEN SONRA SOĞUK SUYA ALIN

Daha iyi sonuç almak için haşlanan yumurtaların birkaç dakika buzlu veya soğuk suda bekletilmesi tavsiye ediliyor. Ani sıcaklık değişimi, kabuğun zardan daha kolay ayrılmasını sağlarken pişme sürecini de durduruyor. Karbonat ve soğuk su yöntemi birlikte uygulandığında, yumurtalar hem daha kolay soyuluyor hem de yüzeyi zarar görmeden servis edilebiliyor.