Öncelikle taneleri dolgun, parlak ve açık renkli taze süt mısırların tercih edilmesi öneriliyor. Mısırlar temizlendikten sonra tencereye alınarak üzerlerini geçecek miktarda su ekleniyor. Haşlama sırasında yapılan bazı küçük değişikliklerle mısırın daha yumuşak ve tatlı bir kıvama ulaşması amaçlanıyor.

HAŞLAMA SUYUNA SÜT VE ŞEKER EKLENİYOR

Uygulanan yöntemde mısırların bulunduğu suya yaklaşık bir su bardağı süt ve bir tatlı kaşığı toz şeker ekleniyor. Süt mısırın daha yumuşak bir doku kazanmasına yardımcı olurken şeker de doğal tatlılığını belirginleştirmek için kullanılıyor. Mısırlar daha sonra istenen kıvama gelene kadar pişiriliyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri tuzun ne zaman eklendiği. Tuzun haşlama suyuna başlangıçta konulması yerine mısır piştikten sonra servis sırasında eklenmesi öneriliyor. Böylece tanelerin sertleşmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

TAZE MISIR SEÇİMİ DE ÖNEMLİ

Haşlama yönteminin yanında kullanılan mısırın kalitesi de sonucu doğrudan etkiliyor. Özellikle süt mısır döneminde alınan, taneleri dolgun ve kurumamış koçanlar daha yumuşak bir sonuç veriyor. Beklemiş ve suyunu kaybetmiş mısırların ise aynı yöntem uygulansa bile istenen kıvama ulaşması daha zor olabiliyor.

Kısacası evde yumuşak haşlanmış mısır hazırlarken yalnızca pişirme süresini uzatmak yeterli olmayabiliyor. Taze mısır seçmek, haşlama suyuna süt ve az miktarda şeker eklemek ve tuzu servis aşamasına bırakmak daha iyi sonuç almak için uygulanabilecek yöntemler arasında gösteriliyor.