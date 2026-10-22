Kahvaltı sofralarının yanı sıra salata ve yemek tariflerinde de sıkça kullanılan haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Kabuğun yumurta beyazına yapışması, soyma sırasında parçalanmalara neden olurken mutfakta işleri de güçleştirebiliyor. İçerik üreticisi Kerry Whelpdale ise haşlama suyuna eklenecek bir malzemeyle bu sorunu azaltmaya yönelik bir yöntem paylaştı.

Tarif içerikleri BBC Good Food'da da yayımlanan Kerry Whelpdale, Instagram hesabında paylaştığı videoda yumurta haşlarken uyguladığı yöntemi gösterdi. Whelpdale'in önerisi, pişirme sırasında suya eklenen basit bir malzemeye dayanıyor.

HAŞLAMA SUYUNA BİR ÇAY KAŞIĞI EKLEYİN

Paylaşılan yönteme göre yumurtaları haşlamak için kullanılan suya, kaynama sırasında 1 çay kaşığı kabartma tozu veya karbonat ekleniyor. Ardından yumurtalar dikkatlice suya bırakılıyor ve haşlama işlemine devam ediliyor.

Yumurtalar piştikten sonra tencereden çıkarılıyor. Kabukları hafifçe çatlatılarak parmaklarla soyuluyor. Videoda kabukların yumurta beyazından daha rahat ayrıldığı görülüyor.

Bu yöntemin her yumurtada aynı sonucu vermeyebileceği belirtiliyor. Yumurtanın ne kadar taze olduğu, nasıl pişirildiği ve pişirme sonrasında nasıl soğutulduğu da kabuğun ayrılmasını etkileyebiliyor.

BUZLU SU YÖNTEMİNİ DE DENEYEBİLİRSİNİZ

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kullanılan bir diğer yöntem ise pişirme işleminin ardından yumurtaları buzlu suya almak. Yumurtaların soğuk suda bekletilmesi, pişme sürecinin durmasına yardımcı olurken kabukların soyulmasını da kolaylaştırabilir.