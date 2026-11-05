Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden haşlanmış yumurta, basit bir hazırlık sürecine sahip olsa da pişirme sırasında bazı sorunlara yol açabiliyor. Özellikle kaynarken çatlayan yumurtalar hem görüntüsünü kaybediyor hem de içindeki akın suya dağılmasına neden oluyor. Mutfakta kullanılan birkaç pratik yöntemle bu sorunun önüne geçmek ve daha düzgün haşlanmış yumurtalar hazırlamak mümkün.

Yumurta haşlarken kullanılan geleneksel yöntemlerden biri, kaynama suyuna birkaç damla limon suyu ilave etmek. Limonun asidik özelliğinin, kabukta meydana gelen çatlaklardan dışarı çıkan yumurta akının daha hızlı pıhtılaşmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

Bu sayede yumurta akının suya fazla yayılması engellenebilir. Limon suyu kabukların çatlamasını kesin olarak önlemese de çatlama yaşandığında mutfakta işe yarayabilecek küçük bir yardımcı olarak değerlendiriliyor.

YUMURTALARI DOĞRUDAN KAYNAR SUYA ATMAYIN

Haşlama sırasında yapılan hatalardan biri, buzdolabından çıkarılan yumurtaları doğrudan kaynar suya bırakmak. Soğuk yumurtanın aniden yüksek sıcaklığa maruz kalması, kabuk üzerinde gerilim oluşturarak çatlama riskini artırabiliyor.

Bunun yerine yumurtaları tencereye yerleştirdikten sonra üzerlerini geçecek kadar soğuk su eklemek gerekiyor. Suyun kademeli şekilde ısınması, yumurtaların sıcaklığa daha dengeli uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

SU KAYNADIKTAN SONRA OCAĞIN ALTINI KISIN

Yumurtaların pişerken birbirine veya tencerenin tabanına çarpması da kabukların zarar görmesine neden olabiliyor. Özellikle yüksek ateşte şiddetli şekilde kaynayan su, yumurtaların tencere içerisinde sürekli hareket etmesine yol açıyor.

Bu nedenle su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısmak gerekiyor. Daha sakin bir kaynama sağlamak ve yumurtaları tencereye tek sıra halinde yerleştirmek, çatlama ihtimalini azaltan yöntemler arasında bulunuyor.

HAŞLANAN YUMURTALARI SOĞUK SUYA ALIN

Yumurtaların pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sıcak suyun içerisinde bekletilmemesi de önemli. Tencereden dikkatlice çıkarılan yumurtaların soğuk su dolu bir kaba alınması, pişme sürecinin durmasına yardımcı oluyor.

Soğuk su uygulaması, yumurtaların daha kolay soyulmasını da sağlayabiliyor. Kabuk ile yumurta arasındaki zarın gevşemesine yardımcı olan bu yöntem sayesinde soyma sırasında yumurtanın parçalanma ihtimali azalıyor. Böylece kahvaltı sofraları için daha düzgün ve pürüzsüz haşlanmış yumurtalar hazırlanabiliyor.