Yumurta uzun süre veya yüksek sıcaklıkta haşlandığında, yumurta akındaki kükürt ile sarısındaki demir birleşerek demir sülfür adı verilen yeşilimsi-gri renkli bir bileşik oluşturuyor. Bu nedenle yeşil halka genellikle yumurtanın fazla piştiğinin işareti olarak kabul ediliyor.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSK OLUŞTURMUYOR

Uzmanlar, yeşil halkanın sağlık açısından herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtiyor. Bu değişim yalnızca yumurtanın görünümünü ve bir miktar dokusunu etkiliyor. Fazla pişen yumurtalarda sarı kısmın daha kuru ve ufalanan bir yapıya, beyaz kısmın ise daha sert bir dokuya sahip olması da bu nedenle görülüyor.

NASIL ÖNLENEBİLİR?

Yeşil halkanın oluşmasını önlemek için yumurtayı gereğinden uzun süre kaynatmamak öneriliyor. Yumurtalar kaynadıktan sonra uygun sürede pişirilmeli ve ardından bekletilmeden buzlu ya da soğuk suya alınarak pişme işlemi durdurulmalı. Bu yöntem hem yeşil halkanın oluşmasını azaltıyor hem de yumurtanın daha kolay soyulmasını sağlıyor.