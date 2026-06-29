Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde izleyici karşısına çıkan Neslihan Atagül, uzun süren ekran arasını sonlandırıyor. Oğlu Aziz'in doğumunun ardından ana akım projelere ara veren oyuncu, yeni sezonda setlere döneceğini duyurdu.

Kadir Doğulu ile mutlu evliliğini sürdüren ve 6 Mart 2025'te oğlu Aziz'i kucağına alan Neslihan Atagül, yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

''BU SEZON ARTIK EKRANLARDAYIM''

Yeni sezon planlarından bahseden ünlü oyuncu, setleri özlediğini belirterek, "Bu sezon artık ekranlardayım. Çok heyecanlıyım. Hazırlık aşamasındayız. Partnerim henüz belli değil, ben belliyim. Çok yeni olduğu için net bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

''OĞLUYLA KARAVANA BİLE HAZIR''

Atagül, çekim sürecinde oğlu Aziz'in de zaman zaman sete gelebileceğini belirterek, "Sete oğlum Aziz de gelir. Karavana hazırız" dedi.

Son olarak Gecenin Ucunda dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncunun hangi projeyle ekranlara döneceği ise henüz açıklanmadı.