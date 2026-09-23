Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 2026-2027 sezonu 24 Eylül Perşembe günü başlayacak.
Organizasyonda bu sezon 10 ülkeden 20 takım mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak 38 haftalık normal sezon, 16 Nisan 2027'de sona erecek. Play-in maçları 20-23 Nisan 2027'de, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak. Şampiyonun belli olacağı Final-Four organizasyonu ise 28-30 Mayıs 2027'de gerçekleştirilecek.
8 SEZON SONRA 3 TÜRK TAKIMI
EuroLeague'de Türkiye, 8 sezon sonra 3 takımla temsil edilecek. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin'in yanı sıra, Beşiktaş'ın özel davetle lige katılmasıyla Türk temsilci sayısı 3'e yükseldi. Son olarak 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka EuroLeague'de mücadele etmişti.
EuroLeague'de ilk hafta programı şöyle:
24 Eylül Perşembe:
19.00 Hapoel IBI-Bayern Münih
19.00 Dubai Basketbol-Real Madrid
21.00 Kızılyıldız-Zalgiris
21.15 Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol
21.30 Barcelona-Anadolu Efes
21.30 Baskonia-Olympiakos
21.45 LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd
25 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Valencia Basket
20.45 Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna
21.45 Partizan-Armani Olimpia Milan