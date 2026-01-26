Türk halk müziği sanatçısı, oyuncu Müjsat Gezen'in halası Seha Okuş 97 yaşında hayatını kaybetti... Okuş'un uzun süredir tedavi gördüğü ve birkaç gün önce entübe edildiği öğrenildi. Vefat haberi, 'Yaşayan Yeşilçam' adlı sosyal medya hesabının yöneticisi Emrah Soğukpınar tarafından duyuruldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Acımız büyük. Türk halk müziğinin büyük değeri duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen'in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi Seha Okuş, Yeşilçam'ın 'Dönüş', 'Mahpus', 'Toprak Ana', 'Açlık' ve 'Kuma' adlı filmlerinde seslendirdiği şarkılarla tanınmıştı.

