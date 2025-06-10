ABD ve Kanada’da milyonlarca evi serinleten pencere tipi klimalar, bu kez hastalık habercisi olarak gündemde. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla daha sık kullanılmaya başlanan bu cihazlar, sağlığa zarar verdiği gerekçesiyle toplatılıyor. Küf oluşumuna yol açan teknik bir arızayla ilişkilendirilen klimalar, öksürükten nefes darlığına kadar pek çok ciddi şikâyete neden oldu. Şimdi ise yetkililer, milyonlarca kullanıcıyı uyarıyor: “Klimalarınızı kontrol edin, sağlığınızdan olmayın.”

17 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Midea tarafından üretilen ve çeşitli markalar altında satılan klimalarla ilgili bugüne kadar 152 şikâyet alındı. Bu şikâyetlerden 17’sinin doğrudan solunum yolu enfeksiyonu ve alerjik reaksiyonlara neden olduğu belirlendi. Vakalar arasında öksürük, hapşırık, nefes darlığı gibi ciddi belirtiler yer aldı.

KÜFÜN SEBEBİ: SU TAHLİYESİNDEKİ YETERSİZLİK

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), özellikle Midea'nın U ve U+ modellerinde, suyun yeterince tahliye edilememesi sonucu küf oluştuğunu açıkladı. Küf oluşumu, cihazların bulunduğu ortamda hava yoluyla yayılıyor ve özellikle alerjik bünyelilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

KANADA DA GERİ ÇAĞIRMA LİSTESİNDE

Geri çağırılan ürünler yalnızca ABD’de değil, Kanada’da da yaklaşık 46 bin kullanıcıya ulaşmış durumda. Yetkililer, Kanada’daki satışlara da müdahale edileceğini belirtti.

ETKİLENEN MARKA VE SATIŞ NOKTALARI

Toplatma kararı; Midea, Comfort Aire, Danby, Frigidaire, Insignia, Keystone, LBG Products, Bay Cool, Perfect Aire ve Sea Breeze markalarını kapsıyor. Mart 2020 ile Mayıs 2025 arasında satılan bu cihazlar; Costco, Menards, Best Buy ve Home Depot gibi büyük zincir mağazaların yanı sıra çeşitli çevrim içi platformlarda da satışa sunulmuştu. Fiyatları ise 280 ila 500 dolar arasında değişiyordu.

TÜKETİCİLERE UYARI: HEMEN KULLANMAYI BIRAKIN

Yetkililer, bu model klimalara sahip olan tüketicilerin cihazları derhal kullanmayı bırakmalarını ve ürünün geri çağırma programına dahil olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.