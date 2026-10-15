Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir Almanya'da bulunduğu yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Galataport İstanbul'da görüntülenen Şaşmaz, ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındığı iddialarını yanıtlarken hastalanan kızının tedavisi sürecine de değindi.

“ALMANYA'YA TAŞINMADIM”

Kızı Azra'nın tedavisi nedeniyle iki ay boyunca Almanya'da kaldıklarını belirten İsmail Ege Şaşmaz, yurt dışına yerleştiği yönündeki iddiaları reddetti.

Oyuncu, “Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık. Bundan sonra da ara ara gidip geleceğiz gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

KIZININ RAHATSIZLIĞIYLA İLGİLİ DETAY VERMEDİ

Kızının tedavisi için Almanya'da bulunduklarını açıklayan Şaşmaz, Azra'nın rahatsızlığına ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Açıklamasının ardından alışverişine devam eden oyuncu, Almanya'ya taşındığı iddialarına da son noktayı koymuş oldu.