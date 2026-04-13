Burdur Devlet Hastanesi’nde 2 yıl önce diyaliz tedavisi sonrası bir kişinin hayatını kaybetmesi, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuksuz sanıklar; hastanenin kazan dairesi projesini çizen mühendis G.A.S, kazan dairesiyle firması adına ilgilenen makine mühendisi Y.A, hastanenin sıhhi tesisatçısı M.C. ve elektrik teknikeri İ.S. oldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI

İddianamede, 25 Mayıs 2024’te hastanenin Diyaliz Ünitesi’nde seansa giren hastalarda işlem sonrası bulantı, baş dönmesi, şuur bulanıklığı ve halsizlik şikayetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine hastane yönetimi suç duyurusunda bulundu. Olayda Mustafa Demir’in hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Demir’in 4 yakını müşteki, rahatsızlanan hastalar ise mağdur olarak dosyada yer aldı.

ANTİFRİZLİ SU DİYALİZ SİSTEMİNE KARIŞTI

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarına göre, tedavi gören hastaların vücuduna diyaliz sırasında hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun karıştığı tespit edildi. Raporda, olayın sistemde antifrizli su bulunması, by-pass hattı üzerindeki küresel vananın açık unutulması ve hidrofor sistemindeki arızaya müdahale edilmemesi nedeniyle oluşan hatalar zinciri sonucu meydana geldiği ifade edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: HATALAR ZİNCİRİ

Raporda ayrıca, soğutma dönüş kolektörünü besleyen mekanik sistemde arıza durumunda devreye girmesi gereken by-pass hattının açık bırakılması ve hidrofor sistemindeki arıza nedeniyle ters akış oluştuğu, bu nedenle soğutma sisteminde kullanılan antifrizli suyun kullanma suyuna karıştığı tespitine yer verildi.

BAZI ÖLÜMLER İLE OLAY ARASINDA BAĞ BULUNMADI

İddianamede, Osman Ali Gönüllü’nün ölüm nedeninin pankreas kanseri olduğu ve olayla illiyet bağının bulunmadığının Adli Tıp raporuyla tespit edildiği belirtildi. Antalya’da tedavi gören Saniye Aksöz ve Amına Abas Jama’nın ölümleriyle ilgili olarak da kanlarında toksik madde bulunmadığı, diyaliz cihazlarında yer alan etilen glikole rastlanmadığı ve mevcut hastalıkları nedeniyle olayla bağlantı kurulamadığı ifade edildi.

16 KİŞİDE TOKSİK MADDEYE RASTLANMADI

Olayda yaralanan 16 kişinin kanında da “etilen glikol” tespit edilmediği, Adli Tıp Kurumu raporlarında bu kişiler açısından da olayla illiyet bağının bulunmadığının belirlendiği aktarıldı. Bu nedenle söz konusu kişiler yönünden sanıklar hakkında “ek kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verildiği bildirildi.

SANIKLARA 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede 4 sanığın “bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.