Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle görevden çekildi. Prenses, Almanya’ya yapmayı planladığı seyahati iptal etti. Prenses, resmi etkinliklere katılamayacağı duyuruldu.

51 yaşındaki prensesin, Perşembe günü Leipzig’de düzenlenecek Uluslararası Kitap Fuarı’na katılması bekleniyordu. Ancak Norveç Kraliyet Sarayı’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, prensesin "pulmoner fibrozis" sebebiyle resmi görevlerinden iki haftalığına izinli sayıldığı bildirildi.

Bu karar, sarayın birkaç hafta önce prensesin sağlık durumunu paylaşmasının ardından geldi. Açıklamada, "Veliaht Prensesin her gün çektiği sancıları ve şikayetleri, görevlerini yerine getirme yetisini etkiliyor. Daha fazla dinlenmeye ihtiyacı olan Prenses'in günlük rutini, eskisinden daha hızlı değişiyor. Bu da resmi programında daha sık ve kısa süreli değişiklikler olabileceği anlamına geliyor" denildi.

Saray ayrıca, "Veliaht Prenses çalışmaya devam etmeyi şevkle arzu ediyor. Bu nedenle resmi programı, sağlığı ile görevlerini mümkün olan en iyi şekilde dengeleyebileceği biçimde düzenleyeceğiz" ifadesine yer verdi.

Mette-Marit, 2018 yılında pulmoner fibrozis hastalığına yakalandığını kamuoyuna açıklamıştı. O tarihten bu yana katıldığı kamu etkinliklerinin sayısını azaltmak zorunda kaldı.

PRENSİ'Nİ YANLIZ BIRAKMADI

Prenses, son olarak 19 Mart’ta eşi Veliaht Prens Haakon ile birlikte Asker Ortaokulu’nun 100. yılı kutlamaları kapsamında Asker okul bandosunun provasını izlerken görülmüştü.

Kraliyet ailesinin Instagram hesabından paylaşılan videoda, Haakon bando şefliğini adayıyken Mette-Marit’in alkışlayıp tezahürat yaptığı görülüyordu.

Haakon ve Mette-Marit, 25 Ağustos 2001’de Oslo Katedrali’nde evlendi. Mette-Marit, Haakon’la tanıştığında oğlu Marius Boig Høiby’nin tek başına annesiydi.

Evliliklerinden sonra, Ocak 2004’te kızları Prenses Ingrid Alexandra, Aralık 2005’te ise oğulları Prens Sverre Magnus dünyaya geldi. Haakon, Kral Harald V’in tahtın varisi konumunda.

Kral Harald, bu yılın başında 34. tahta çıkış yıl dönümünü kutladı. Kızı Ingrid Alexandra ise tahtın ikinci sıradaki varisi.