ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Charlie'nin annesi Eileen, çocuğunun ilk olarak beş yaşında köpek maması yediğini fark ettiğini ve bu durumun zamanla daha da kötüleştiğini söyledi. Başlangıçta bunun geçici bir davranış olduğunu düşündüklerini ancak oğlunun süngerleri, duvar kağıtlarını ve kitapları yemeye başlamasıyla doktora gittiklerini belirtti.

2023'TE NİHAİ TEŞHİS KONULDU

Başlangıçta obsesif kompülsif bozukluk (OKB) veya demir eksikliği gibi nedenlerden şüphelenilse de testler temiz çıktı. Ancak Charlie kendi bezlerini ve tuvalet kağıtlarını yemeye başlayınca nihayet 2023 yılında "Pika sendromu" teşhisi konuldu.

DUVARLARI KEMİRİYOR, ÇİVİ YUTUYOR

Pika sendromu, insanların yenilemez nesneleri yeme isteği duyduğu bir hastlaık olarak biliniyor. Genellikle çocuklarda ve hamile kadınlarda görülüyor. Charlie'nin en şaşırtıcı yeme alışkanlıkları arasında mavi plastik bir kova, süngerler, kendi fotoğrafları ve hatta çiviler bulunuyor.

Annesi Eileen, kendi çocuğunun güvenliğini sağlamak için evdeki her şeyi kilit altında tutmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Özellikle süngerleri kilitli bir çekmecede sakladıklarını ve evde süs eşyası bile bulunduramadıklarını anlatıyor.

Annesinin en büyük korkusu ise Charlie'nin sağlığını ciddi şekilde riske atan nesneleri yemesi. 2023 Kasım ayında yapılan bir endoskopide Charlie'nin kolonunda bir çivi tespit edildi. Annesi, oğlunun bu çiviyi ne zaman ve nasıl yuttuğunu fark etmediğini söylüyor...