Yucatán Yarımadası'ndaki El Cuyo'da bulunan araziyi Mónica Hernández ve eşi Aníbal González yaklaşık 30 yıl önce satın aldı. O dönemde bölgede milyonlarca hindistan cevizi palmiyesini etkileyen hastalık, çiftliği büyük ölçüde kullanılamaz hale getirmiş ve geride boş bir arazi bırakmıştı.

YENİDEN AĞAÇLANDIRMAK YERİNE DOĞAYA BIRAKTILAR

Çift, araziyi satın aldıktan sonra eski hindistan cevizi çiftliğini yeniden kurmak yerine farklı bir yol izledi. Ölü palmiyeler temizlendikten sonra yerli bitki örtüsünün kendiliğinden geri dönmesine izin verildi. Zaman içinde doğal bitkiler araziyi yeniden kaplamaya başladı.

Bu kararın alınmasında çevrede gördükleri hayvanlar da etkili oldu. Hernández ve González, araziyi satın aldıkları dönemde bölgede flamingolar ve kaşıkçı kuşlarının yaşadığını fark etti. Doğal alan toparlandıkça kıyı şeridi farklı türlerin kullandığı geniş bir yaşam alanına dönüştü.

Bugün 346 dönümden büyük arazi yaklaşık 6,4 kilometrelik sahil şeridine sahip. Flamingolar ve kaşıkçı kuşlarının yanı sıra deniz kaplumbağaları bölgede görülüyor. Yılın belirli dönemlerinde yunuslar da kıyıya kadar geliyor.

ŞİMDİ 118 MİLYON DOLARA SATIŞTA

Arazinin geleceği için 64 villadan oluşan çevre odaklı bir proje hazırlandı. Villaların yenilenebilir enerjiden yararlanması ve yapılaşmanın doğal yaşamı koruyacak şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 30 yıldır araziyle ilgilenen çift, mülkü şimdi yaklaşık 118 milyon dolara satışa çıkardı. Ancak kıyıdaki küçük bir bölümü kendileri için tutacaklar.

Çiftin en önemli şartı ise yeni sahibin yıllar içinde yeniden oluşan doğal yaşamı koruması.