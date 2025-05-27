Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuduz hastalığı tedirginliğe neden oldu. Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İDARİ VE FENNİ TEDBİRLER ALINDI"

*İlçemiz Tekebaşı mahallesinden kuduz hastalığı 23 Mayıs tarihinde çıkmış olup Tekebaşı Mahallesi, Çöğürlü Mahallesi, Gözene Mahallesi ve Meydan Mahallesi karantinaya alınarak müdürlüğümüz tarafından idari ve fenni tedbirler alınmıştır.

*Karantina bölgesinde bulunan tüm sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılacak olup kayıtlarımızda bulunmayan ve yeni kedi köpek sahiplenenler muhtarlığınız aracı ile müdürlüğümüze başvurmaları karantina bölgesinden ilgi yönetmenlik gereği hayvan çıkartılamayacağından aşılama taleplerinin müdürlüğümüze bildirilmesi gerekiyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞLARA YAZI ASILDI

Öte yandan ekipler, mahallelerin giriş ve çıkışına 'Kuduz risk bölgesi' yazılı tabelalar astı.