Trakya ve Marmara genelinde devam eden sonbahar hasadında, üreticiler son yılların en kötü hasadını yaşıyor. Üst üste yaşanan kurak sezonların ardından yüksek nemle birleşen mantar tabanlı "Kök çürüklüğü" ve "Yaprak yanıklığı" salgını, biçilmeyi bekleyen ayçiçeği, mısır ve sebze tarlalarını vurdu. Mahsul, rekoltenin dip yaptığı tarlalarda kurudu.

ÇİFTÇİ MASRAFINI DAHİ KURTARAMADI

Bütün yıl hasat için büyük umutlarla gün sayarak tarlasına giren çiftçi, tarlalarına hastalık bulaşında büyük bir şok yaşadı. Tarlaları saran hastalık nedeniyle bitkilerin kök sistemi tamamen çürürken, saplar kuruyup yere yattı. Bölgedeki biçerdöverciler ve tüccarlar, tarladaki ürünün tüccar standartlarını karşılamaması nedeniyle beklenen alımı yapamadı. Üreticiler, yaptıkları mazot, gübre ve tohum masrafını dahi kurtaramadı. Sezon başında atılan zirai ilaçların hastalığa karşı etkisiz kaldığını belirten uzmanlar, toplanması gereken tonlarca üründen beklenen rekolteyi elde edemedi.

VATANDAŞA ZAM OLARAK YANSIMASI BEKLENİYOR

Bölgesel bazda yaşanan bu ağır rekolte kaybı, önümüzdeki kış ayları öncesinde gıda tedarik zincirini de doğrudan etkilemiş oldu. Tarım uzmanları; ayçiçek yağı, mısır ve kışlık sebze rekoltesinde kesinleşen bu dev düşüşün, önümüzdeki aylarda raflara ve pazar tezgahlarına sert zamlar olarak yansıyacağı konusunda uyarıda bulunuyor.