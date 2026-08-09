Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli öldürüldü. Olay, önceki akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülen 26 yaşındaki M.A. sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası F.A. ile ağabeyi İ.A., acil servis önünde saklandıkları yerden çıkarak şüpheliye tabancayla ateş açtı. Saldırıda şüpheli M. A. ve olayla ilgisi olmayan 9 yaşındaki Ayşe E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren baba-oğul olay yerinden kaçarken, iki yaralı acil servise kaldırıldı. Ağır yaralı M.A. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ayşe E.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren F.A. ile oğlu İ.A.'yı yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve oğlu İ.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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