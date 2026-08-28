İstanbul Sarıyer'e bağlı Seyrantepe’deki bir hastanede saat 21.20 sıralarında hareketli ve tehlikeli dakikalar yaşandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı veya madde etkisinde bulunduğu değerlendirilen Moldova uyruklu Simon Y. (33), hastane bahçesindeki atık konteynerinin üzerine çıkarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

ETRAFA TAŞ VE DEMİR SOPA FIRLATTI

İhbar üzerine adrese gelen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polislerini karşı karşısında gören şahıs, elindeki demir sopa, taş ve bulduğu malzemeleri görevli memurlara ve çevredeki vatandaşlara fırlatmaya başladı. Şüphelinin saldırgan tavırları ve elindeki demir sopalar nedeniyle ekipler ilk etapta doğrudan müdahalede bulunamadı.

İTFAİYEDEN TAZYİKLİ SU MÜDAHALESİ, POLİSE BAŞINDAN SALDIRI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Simon Y.'yi bulunduğu yerden indirmek amacıyla tazyikli suyla müdahaleye başladı. Bu sırada polis memurları M.D. (33) ile A.A.K. (25), şahsı etkisiz hale getirmek için konteynerin üzerine tırmandı. Saldırgan tavırlarını sürdüren Simon Y., elindeki demir sopayla polis memuru M.D.'nin başına ve vücuduna vurarak yaraladı.

ISLAK ZEMİNDE AYAĞI KAYINCA YAKALANDI

Tazyikli suyun etkisiyle ıslanan zeminde dengesini kaybedip kayarak düşen Simon Y., polis ekipleri tarafından anında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kasten yaralama" suçlarından işlem yapıldı. Görev başında saldırıya uğrayan polis memuru M.D. de şahsiyetten şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakılan Moldovalı şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.