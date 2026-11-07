Elazığ'da Özel Medical Hospital'da görev yapan yaklaşık 370 sağlık çalışanı, üç buçuk aydır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hastane önünde basın açıklaması yaptı. Çalışanlar, birikmiş maaş ve tazminat alacaklarının ödenmesini talep etti.

Personel adına açıklama yapan Tuba Yalçın, "Biz sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz" dedi. Görevlerini yerine getirmelerine rağmen temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini belirten Yalçın, çalışanların ekonomik ve psikolojik açıdan mağdur edildiğini söyledi.

"KENDİ EVİMİZİN KİRASINI, FATURALARIMIZI ÖDEYEMEZ"

Hastalara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, yaşadıkları güçlükleri şöyle anlattı:

"Görev yaptığımız süre boyunca sorumluluklarımızdan kaçınmadık. Hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalıştık. Ancak bugün kendi evimizin kirasını, faturalarımızı ödeyemez, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik."

Yalçın, ücretlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesinin bir iyilik değil, yasal ve vicdani sorumluluk olduğunu belirterek, "Bizler kimseden bir lütuf ya da sadaka istemiyoruz. Yalnızca çalışarak hak ettiğimiz en doğal ve yasal hakkımız olan maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM MİLLETVEKİLLERİMİZ NEREDE, VALİMİZ NEREDE?"

Elazığ milletvekillerinin ve mülki idare yetkililerinin konuya yeterince ilgi göstermediğini savunan Yalçın, "Çevre illerin milletvekilleri bizim çalışanlarımızın yaşadığı sorunları gündeme taşırken bizim milletvekillerimiz nerede, valimiz nerede?" diye sordu.

Sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için yeterli girişimde bulunulmadığını söyleyen Yalçın, yaşanan durumun çalışanların ailelerini de etkilediğini belirterek yetkililerin konuya müdahil olmasını istedi.

Alacakları ödenene kadar seslerini duyurmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, "Talebimiz nettir. Birikmiş maaşlarımızın ve tazminatlarımızın derhal ödenmesini, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.