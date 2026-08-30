Adana’nın Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde Radyoloji bölümünün depo sorumlusu Cengiz Saylık’ın yıllık izne ayrılmasının ardından görevi S.A.B. devraldı.

KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI

Depoda yapılan kontrolde bazı ilaçların bulunmadığı fark edildi. Eksik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi. Durumun hastane yönetimine bildirilmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Saylık’a ulaşamayan hastane yönetimi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Cengiz Saylık’ı gözaltına aldı.

‘BORCUM VARDI, SATTIM’

Emniyetteki ifadesinde borçları nedeniyle ilaçları sattığını öne süren Saylık, “Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Saylık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.