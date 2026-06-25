The Sun’da yer alan habere göre, Budapeşte’de bir hastane çalışanının evinde yapılan aramada insan kalıntılarından oluşan bir koleksiyon ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin verdiği ifade de dosyaya girdi.

Polis ekiplerinin 30 yaşındaki hastane hademesinin dairesinde yaptığı aramada bavullar içinde saklanmış kemik yığınları, deri parçaları ve çeşitli insan kalıntıları bulundu. Evde ayrıca cam bir vitrinde sergilenen bir insan kafatası da tespit edildi. İncelemelerde bir kavanoz içinde muhafaza edilen bir kalbe de rastlandı. Organın insan mı yoksa hayvan kökenli mi olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında evde birden fazla kafatası, eksiksiz bir alt bacak, bir el, bir beyin ve korunmuş yüz derisinden oluşturulduğu değerlendirilen bir insan yüzü de bulundu.

The Sun’ın aktardığı bilgilere göre, zanlının Macaristan ve Slovakya’daki terk edilmiş mezarlıklardan ceset parçaları topladığı da iddia ediliyor. Anatomi ve patolojiye yoğun ilgisi olduğu belirtilen şüphelinin, bu ilgisini çevresiyle de paylaştığı ifade edildi.

Gözaltında bulunan şüphelinin sorgusunda ise insan vücut parçalarını topladığını kabul ettiği, ayrıca insan anatomisine özel ilgisi olduğunu söylediği aktarıldı. Zanlının, ifadesinde bu parçalardan çeşitli yemekler hazırlayıp tükettiğini de anlattığı belirtildi.

Yetkililer, ele geçirilen kalıntıların kaynağını ve olası suç bağlantılarını ortaya çıkarmak için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.