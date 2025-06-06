Ankara Etlik Şehir Hastanesine ihale ile koroner anjiyoda kullanılması için yurt dışından bin adet katater tel alındı. Ancak bu tellerin 600’ü kayıplara karıştı. İddiaya göre; Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı katater telleri özel aracına yükleyerek, çıkardı. Daha sonra da teller özel hastanelere satıldı.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Katater tellerin sistemde görünmesine rağmen depoda olmaması bir hemşirenin dikkatini çekti. Hemşire durumu başhekimliğe bildirdi.Olayın büyümesinden korkan hastane yönetimi faili arayıp bulmak yerine, hemşireyi ifadesini aldıktan sonra görevden uzaklaştırdı. Kararı duyunca sinir krizi geçiren hemşire bu haksız kararın tutanağını paylaştı. Gözyaşlarıyla evine giden hemşireyi eşi ve iş arkadaşları teselli etti. Hemşire olayı CİMER ve savcılığa şikayet edeceğini de arkadaşlarına iletti. Hastanede daha önce de 500 adet katater telinin kaybolduğu ve bunun üstünün örtüldüğü anlaşıldı.

Şikayette bulunan hemşirenin 30 Mayıs 2025’te alınan ifade tutanağında olay şu şekilde anlatıldı:

“STOKTAN YAVAŞ DÜŞÜRÜN”

“26 Mayıs 2025 tarihinde depo görevlisi H.G’den 2’şer kutu tel dağıtılmasını istedim, bana elinde yeteri kadar tel olmadığını iletti. Ancak bin adet tel daha yeni alınmıştı. Hemşire E. ile görüştüm ve 600 adet telin Ç. Bey tarafından özel aracına konularak başka hastanelere gönderildiğini öğrendim. Ç. Bey bu tellerin stoktan yavaş yavaş düşülmesini istemiş, durumu başhekimliğe bildirdim.”