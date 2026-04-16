İktidar kendine yakın iş insanlarına ihaleler yağdırma alışkanlığından vazgeçmiyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Kanal İstanbul Köprüsü’ne kadar milyar dolarlık projeler verilen Rönesans Holding, Diyarbakır’daki bir devlet hastanesi ihalesini bile kaçırmadı.

Diyarbakır’da ihale süreci yılan hikayesine dönen ve adrese teslim yapıldığı gerekçesiyle tartışılan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için imzalar atıldı. İhale sonucunda Rönesans Holding’in sağlık şirketi Rönesans Stratejik ve Özellikli Yapılar İnşaat Şirketi ile 6 milyar 547 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Meclis’te yaptığı konuşmada “Neden açık ihale yapılmadı? Firmalar hangi kritere göre çağrıldı” diye sordu.

‘SÜREÇTE ŞEFFAFLIK YOK’

Dicle Üniversitesi bünyesinde yapılacak 600 yataklı üniversite hastanesinin ihale sürecinde sona gelindi. Hastane için 1 Nisan 2026’da Dicle Üniversitesi ile Rönesans Holding’in alt şirketi arasında 6 milyar 547 milyon TL’lik sözleşme yapıldı. Hastane 1370 günde tamamlanacak.

İhalenin şeffaf yapılmadığını öne süren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Tanrukulu şunları söyledi: “Açık ihale şeklinde yapılması lazımdı. Davetiyle değil, adrese teslim değil. Davetiye ile tespit edilen firmalar hangi ölçüye göre tespit edildi?”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yapan şirket olarak bilinen Rönesans Holding, bünyesinde çok sayıda şirket de bulunuyor. Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa eden Rönesans Holding, dönemin yükselen şirketi oldu.

120 milyarlık ihale aldı

Ülkenin en önemli projesinden, ücra köşedeki hastane inşaatına kadar hemen her kamu ihalesinin vazgeçilmezi olan Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak Forbes listesinde en zengin Türk iş insanları arasında yer alıyor. Yapımı süren Ankara Adliyesi ve Ankara’daki Ay Yıldız Projesi’nin de müteahhidi olan Rönesans Holding, Türkiye’nin Başkanlık sistemine geçtiği 2018’den bu yana devletten toplamda 120 milyar liralık ihale aldı.