İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında, 10 Temmuz Cuma günü saat 07.30 sıralarında otopark ücreti yüzünden bir gerginlik yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü sabah saat 05.00 sıralarında acil servise hasta getirdi. Giriş yaptığı sırada alanda görevli bulunmadığı için aracını otoparka bırakan sürücü, yaklaşık 2,5 saat hastanede bekledikten sonra ayrılmak istedi.

DUBAYLA ÇIKIŞI KAPATTI

Otoparktan çıkış yapacağı sırada görevli vale, sürücüden otopark ücreti talep etti. Sürücü ise acil servise hasta getirdiğini, giriş esrasında kimsenin bulunmadığını ve sabaha kadar hastanede kaldığını belirterek ücret ödemeye itiraz etti. Çıkan tartışmanın ardından vale, otomobilin önüne duba koyarak aracın çıkış yapmasını engelledi.

ARACINI VALENİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Sürücünün çıkış yapmakta ısrar etmesi üzerine vale bu kez doğrudan otomobilin önüne geçti. Sürücü ise aracını valenin üzerine sürerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Şans eseri yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.