İstanbul'un Avcılar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Çakarlı aracıyla döner yemeye gelen kimliği henüz belirsiz bir şahıs, sirenleriyle ortalığı ayağa kaldırdı.

Park edecek yer bulamayınca hastanenin ambulans otoparkına girmek istedi. Görevliler izin vermeyince bu kez ambulans çıkış kapısına aracını park etti.

O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, “Beyefendi çakarla devlet dairesinde terör estirmenin peşinde. Memleketin geldiği son hal" yorumunu yaptı.

Son dönemde trafikte sık karşılaşılan durumlardan biri olan çakar ve siren kullanımında cezalar artırılmıştı. Yetkisiz çakar ya da siren kullanma cezası 138.172 lira olarak belirlenmişti.