Şanlıurfa’nın Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yer alan Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nin açık otoparkında öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Otoparkta park halinde bulunan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilde aniden yangın çıktı.
PATLAMA SESİ PANİĞE NEDEN OLDU
Kısa sürede büyüyen yangın sırasında araçta patlama meydana geldi. Patlama sesi hastane çevresinde paniğe yol açarken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.