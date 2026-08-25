Kaza, saat 20.00 sıralarında Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde, İnegöl Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Eren Y. yönetimindeki 16 CCB 965 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda bulunan demir levhaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı.
DUVARDAN ATLAYIP YARALININ YANINA GİTTİ
Kaza ihbarını alan İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Mustafa Kıran, ambulansı beklemek yerine vakit kaybetmemek için acil servis duvarından atlayarak yaralı sürücünün yanına ulaştı. Kıran, olay yerinde yaralıya ilk tıbbi müdahaleyi yaptı.
İlk müdahalenin ardından Muhammed Eren Y., çevredeki vatandaşların da yardımıyla sedyeye alınarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne taşındı. Yaralı sürücünün tedavisine hastanede devam edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.