Eserleri ve kendine has tarzıyla Türk sanat tarihine damga vuran Zeki Müren, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen arşiv görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.

Sanatçının 1993 yılında kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Bodrum'dan İstanbul'a sevk edildiği döneme ait görüntüler paylaşıldı. Müren'in hastane yatağında sağlık durumuyla ilgili soruları esprili sözlerle yanıtladığı anlar, arşiv kaydında yer aldı.

1993 YILINDA HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; Zeki Müren, 1993 yılının eylül ayında kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Bodrum'dan İstanbul'a sevk edildi. International Hospital'da tedavi altına alınan sanatçı, yaklaşık 20 gün hastanede kaldı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Müren'in bu süreçte çekilen görüntüleri yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

HASTANE YATAĞINDA DA NEŞESİNİ KORUDU

Arşiv kaydında hastane odasında bir sağlık çalışanıyla birlikte görüntülenen Zeki Müren'in neşeli tavırları dikkat çekti.

Gözlükleriyle kamera karşısına geçen sanatçı, muhabirin sağlık durumuyla ilgili sorularını kahkahalar ve esprili yanıtlarla karşılık verdi.

BYPASS AMELİYATINI KABUL ETMEMİŞTİ

Müren'in tedavi sürecine ilişkin aktarılan bilgilere göre sanatçı, dünyaca ünlü kalp cerrahı Michael DeBakey tarafından da muayene edilmişti. DeBakey'in önerdiği bypass ameliyatını ise Müren'in kabul etmediği biliniyordu.

Hastane sürecinin ardından Bodrum'daki evinde daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden sanatçı, kalp ve şeker rahatsızlıklarıyla mücadele etti.

ANNESİNE BIRAKTIĞI MEKTUPTA VASİYETİNİ YAZMIŞTI

Zeki Müren'in ameliyat olma ihtimalinin gündeme geldiği dönemde, operasyon sırasında hayatını kaybetme ihtimalini de düşündüğü aktarılmıştı.

Sanatçı, çok bağlı olduğu annesine ameliyat öncesinde bir mektup bıraktı. Müren'in mektupta, hayatını kaybetmesi durumunda sahip olduğu maddi varlıkların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istediği belirtiliyordu.

Bu detay, sanatçının en kötü ihtimali de hesaba kattığını gösteren bir başka anı olarak yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

HASTANE GÖRÜNTÜSÜNDEN 3 YIL SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Zeki Müren, hastane görüntülerinin kaydedilmesinden yaklaşık üç yıl sonra, 24 Eylül 1996'da, katıldığı bir tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sanatçının 1993 yılındaki hastane sürecine ait bu arşiv görüntüleri ise vefatından yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluştu.