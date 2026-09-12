Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki görüntüler gündem oldu. Tepki yağan görüntülere ilişkin hastane yönetiminden açıklama geldi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetimi tarafından açıklama geldi.

Hastane yönetimi, 'spermiyogram tetkiki kapsamında numune verilmesi amacıyla' görüntülerin hastalara izletildiğini doğruladı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bazı basın ve yayın organlarında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Habere konu olan yer, Düzce ilinde tek olan ve yaklaşık 25 yıldır hizmet veren Androloji Laboratuvarımız bünyesinde, spermiyogram tetkiki kapsamında numune verilmesi amacıyla kullanılan özel bir alandır. Tüp bebek (IVF) ve androloji laboratuvarlarında numune verme sürecinde görsel uyaranlardan yararlanılması, hastaların numune verme sürecini desteklemek amacıyla başvurulan klinik uygulamalar arasında yer almaktadır.

''MAHREMİYET GÖZETİLEREK DÜZENLENMİŞ KONTROLLÜ BİR ALAN''

Söz konusu oda; hastanenin genel kullanım alanlarından bağımsız, iki ayrı kapıdan geçilerek ulaşılabilen, kilitlenebilir ve hasta mahremiyeti gözetilerek düzenlenmiş kontrollü bir alandır. Odada bulunan materyaller yalnızca spermiyogram tetkiki kapsamında ve kişisel kullanım amacıyla bulundurulmakta olup üçüncü kişilerin erişimine açık değildir.

Dolayısıyla habere konu görüntülerin, kullanım amacı ve bulunduğu alanın niteliğinden bağımsız değerlendirilmesi, uygulamanın tıbbi bağlamının göz ardı edilmesine neden olmaktadır.

Bununla birlikte, hasta mahremiyetinin korunması amacıyla ilgili alanın kullanım ve erişim koşulları yeniden gözden geçirilmiş, gerekli tedbirler alınmıştır.