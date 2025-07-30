Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, hastanede görev yapan Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede şüpheli H.G'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheli H.K'yi gözaltına aldı.
Yaralanan İsmail Aydoğdu ve Harun Polat, hastanede tedavi altına alındı.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.