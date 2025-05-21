Atilla A., özel bir hastanede çalışan eski eşi Eser Karaca’yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre, Atilla A., eski eşi Eser Karaca’nın çalıştığı hastaneye gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından Atilla A., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Karaca’ya ateş etti.
Ağır yaralanan Karaca, çalıştığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Atilla A., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Eser Karaca’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.