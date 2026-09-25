Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin psikiyatri servisinde tedavi gören bir hasta, eşiyle görüştüğü sırada öfke nöbeti geçirdi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre akşam yemeğinde verilen plastik kaşığı kıran hasta, kırık parçayla kendisini karın bölgesinden yaraladı. Hastaya ilk müdahaleyi servis hemşireleri yaparken, yarasına sağlık ekipleri tarafından dikiş atıldı.

PLASTİK KAŞIĞI KIRIP KENDİSİNİ YARALADI

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin psikiyatri servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serviste tedavi gören hasta, eşiyle görüştüğü sırada öfke nöbeti geçirdi.

Öfke nöbeti sırasında akşam yemeğiyle verilen plastik kaşığı kıran hasta, kırdığı kaşıkla karın bölgesini yaraladı. Olayı fark eden servis hemşireleri hastaya müdahale etti.

DUVARA VURARAK DİRENDİ

İddiaya göre öfke nöbeti devam eden hasta, müdahale sırasında güçlükle sakinleştirildi. Direnç gösteren hastanın elleriyle duvara vurduğu ve duvarda izler oluştuğu öğrenildi.

KARIN BÖLGESİNE DİKİŞ ATILDI

Hemşirelerin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen hastanın sakinleştirildiği belirtildi. Karın bölgesindeki kesiye müdahale eden sağlık ekiplerinin yaraya dikiş attığı öğrenildi.

Olayın ardından hastanın gözetim altında tutulduğu belirtildi.