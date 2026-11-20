Olay, sabah saatlerinde Nizip Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Göz Doktoru Müslüm Güler hakkında beyaz kod verdiği öğrenilen ve adı açıklanmayan bir hasta, yeniden hastaneye geldi. Beyaz kod verilmesine tepki gösteren şüpheli, elindeki bıçakla doktorun odasına girerek Müslüm Güler ve sekreterini rehin aldı. GÖZALTINA ALINDI İhbar üzerine hastane güvenliği ve polis ekipleri olay yerine müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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