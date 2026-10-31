28 Ekim'de Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde polis merkezine başvuran E.D., istismara uğradığını öne sürdü. Muayene için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen E.D.'nin babası M.D., durumu öğrenince gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye geldi.
Tabancayla hastaneye giren M.D., kızını vurmak istedi. Polis ekipleri E.D.'yi koruma altına alıp hastanenin polis noktasına götürdü. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D., daha sonra binaya girerek izini kaybettirdi.
BOŞ ODADA YAKALANDI
Hastanede operasyon başlatan özel harekat polisi, sabaha karşı M.D.'nin Beyin Cerrahi Bölümü'ndeki boş bir odada olduğunu belirledi. Teslim olma çağrısına uymayan şüpheli, tabancayla ateş açtı.
Ekiplerin yakalayarak gözaltına aldığı M.D., geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılıp emniyete götürüldü. Muayenesi yapılan E.D. ise devlet korumasına alındı.