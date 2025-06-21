Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin depo bölümünde görülen yılan paniğe neden oldu. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, temizlik malzemelerinin bulunduğu alanda hastane çalışanları tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, depoda yaptıkları aramada yılanı temizlik bidonlarının arasında saklanmış halde buldu. Özel ekipmanla yakalanan yılan, yerleşim yerinden uzak bir noktaya götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekipleri yılanın zehirli olmadığını belirtti.