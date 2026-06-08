Sağlık sorunlarıyla gündemde olan İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan “yeniden hastaneye kaldırıldı” iddialarının ardından sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Ünlü sanatçı, fizik tedavi sürecinin kendi isteğiyle başladığını belirterek kamuoyunda oluşan 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına yanıt verdi.

SAĞLIK SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

7 Nisan’da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Tatlıses, safra kesesi rahatsızlığı sebebiyle ameliyat edilmişti. Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen sanatçı, bir süre doktor gözetiminde tedavi görmüştü.

Nisan 2026’da İstanbul’da yeniden hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak Tatlıses, bu iddiaları daha önce yaptığı açıklamayla yalanlamıştı.

“FİZİK TEDAVİYE KENDİ İSTEĞİMLE BAŞLADIM”

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek fizik tedavi sürecinin kendi kararıyla başladığını ifade etmişti.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yeni bir video paylaştı. Sanatçının son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, paylaşım çok sayıda yorum aldı.

Paylaşım, sanatçının sağlık durumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.