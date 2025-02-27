

Tanyeli geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan oryantalin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden Üsküdar'daki özel bir hastanede başlanmıştı.

Birçok operasyon geçiren Tanyeli, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sevdiklerini sık sık bilgilendirmeye devam ediyor.

Günlerdir hastanede olan Tanyeli'den yeni bir açıklama geldi.

"BUGÜN YARIN TABURCU OLACAĞIM"

54 yaşındaki Tanyeli, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler... Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullandı.