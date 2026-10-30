İspanya'da uğradığı ilk suikast girişiminden yaralı kurtulan "10 Kardeşler" suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz'in, kaldırıldığı hastane odasında infaz edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ulaşılan detaylar pes dedirtti. Şeytani bir zamanlama ile yapılan infazın, hastanede kasıtlı olarak çıkarılan on dakikalık bir kaos sırasında gerçekleştirildiği belirlendi. SABAH'tan Ümit Erkan DEMİRCAN, tetikçinin fotoğrafına ve cinayete dair kan donduran detaylara ulaştı.

Kanlı hesaplaşmanın ilk perdesi, Salou kentinin en işlek ve turistik noktalarından biri olan Plaza Europa (Avrupa Meydanı) yakınlarındaki Prat d'en Carbó Caddesi'nde açıldı. Cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç gibi suçlardan aranan Büyükdeniz, yakalanacağını anlayınca önce Gürcistan'a ardından İspanya'ya kaçtı.

Büyükdeniz'in Salou kentinde ailesiyle birlikte yaşadığını öğrenen hasımları bir süre önce onu takibe aldı. 16 Ekim günü akşam saatlerinde Büyükdeniz'in caddede ailesiyle birlikte yaya olarak yürüdüğünü gören saldırgan, hareket halindeki bir araçla caddeye yaklaştı. Aracın sağ ön koltuğunda oturan tetikçi, camı açarak sokak ortasında Büyükdeniz'e 10 el ateş etti.

TÜRK ÇETELERİ ARASINDA BİR HESAPLAŞMA

Bölgedekilerin ihbarıyla olay yerine hızla sevk edilen ambulanslar ve acil tıp ekipleri (SEM) ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tarragona'daki Joan XXIII Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerini ablukaya alan Katalan Polisi (Mossos d'Esquadra) ve yerel emniyet güçleri boş kovan incelemesi yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada saldırının rastgele bir eylem olmadığı, çeteler arası bir hesaplaşmanın izlerini taşıdığı belirlendi

İFADE VERMEYİ REDDETTİ, KORUMA KALDIRILDI

İlk saldırının ardından Katalan Polisi, yoğun bakımda yatan Büyükdeniz için sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ancak iddiaya göre hastanede yattığı süreçte polise ifade vermeyi reddeden suç örgütü lideri, kendisine Türkiye'den özel bir koruma getirtti. Güvenlik riskinin düştüğünü değerlendiren yerel emniyet güçlerinin polis korumasını kaldırdığı ilk gece sinsi plan devreye sokuldu.

HEMŞİREYİ TACİZ ETTİLER

Dün sabah 03:30 sıralarında hastaneye gelen bir çete üyesi önce hastanede güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmak için bir hemşireyi elle taciz etti. Görevliler bu kaosla uğraşırken, diğer tetikçi, elektrikli skuter ile geldiği hastanenin acil servis kapısından soğukkanlılıkla içeri sızdı. Doğrudan 5. kattaki odaya çıkan katil, yatakta yatan Büyükdeniz'e eşinin gözleri önünde kafasına ve vücuduna 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Büyükdeniz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Tetikçi ise hastanenin çöp toplama alanından çıkarak izini kaybettirdi.

ANLIK TAKİP ETMİŞLER

Cinayetin hemen ardından Katalan Polisi, İspanya genelinde "Gàbia" (Kafes) adı verilen geniş çaplı bir acil durum protokolünü devreye soktu. Tarragona ve Katalonya bölgesindeki tüm ana yollar, otoban girişleri ve olası kaçış güzergâhları polis tarafından abluka altına alınarak araç kontrol noktaları oluşturuldu. Büyükdeniz'in yoğun bakımdan normal odaya çıktıktan 10 dakika sonra cinayet planının devreye sokulması köstebek ihtimalini gündeme getirdi.

İNSAN AVI BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri katilin kaçış güzergâhı olarak belirlediği hastanenin çöp toplama alanı ile acil servis girişindeki tüm parmak izi ve DNA kanıtlarını topladı. Hastanenin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları geriye dönük incelemeye alınarak kasklı ve kapüşonlu tetikçinin elektrikli skuter ile geliş ve gidiş rotası haritalandırıldı.

EŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Saldırı sırasında odada yatağın hemen başında olan ve infaza gözleriyle tanıklık eden Mekin Büyükdeniz'in eşi, olayın ardından derin bir şok geçirdiği için sağlık ekiplerinin gözetimine verildi. İfadesi alınmak üzere emniyet birimlerince güvenli bir yere götürülerek koruma altına alındı.