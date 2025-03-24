Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde usulsüzlük iddiaları gündemden düşmüyor. Son olarak, Onkoloji bölümünde sağlık fizikçisi olarak çalışan E.B., D.A. isimli personelin gerekli mesleki yeterlilik şartlarını taşımamasına rağmen onkolojide sağlık fizikçisi olarak çalıştığı ve başhekim yardımcısı A.K. tarafından tehdit edildiğini iddia ederek Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili işlem yapabilmek için Elazığ Valiliği’nden soruşturma izni talep etti. Ancak valilik, şikayet edilen kişiler hakkında soruşturma izni vermedi.

MAHKEME: YETERLİ DERECEDE SUÇ ŞÜPHESİ MEVCUTTUR

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Onkoloji bölümünde çalışan D.A.’nın, yönetmelikte belirtilen 5 yıllık deneyim şartını taşımadığına dikkat çekerek, konunun detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtti. Mahkeme kararında, “İlgili personelin gerekli şartları taşımadığı iddiası ile ilgili denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu görevlilerinin görevi ihmal edip etmediklerinin belirlenmesi ve müştekinin kamu görevlileri tarafından tehdit edilip edilmediği hususlarının adli makamlarca değerlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA İZNİ OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Mahkeme, yapılan itirazları haklı bularak, A.K. ve M.D. hakkında “soruşturma izni verilmemesine” ilişkin kararın kaldırılmasına ve ilgili kişiler hakkında soruşturma izni verilmesine oybirliği ile karar verdi. Dosyanın, Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmek üzere Elazığ Valiliği’ne gönderilmesine hükmedildi. Hastanede yaşanan bu skandal, sağlık sektöründe liyakat ve denetim eksikliğini bir kez daha gözler önüne sererken, kamuoyunda büyük tepki topladı. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

VALİLİK USULSÜZLÜK İDDİALARINA DAHA ÖNCE DE İZİN VERMEMİŞTİ

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti. Yoğun bakım uzmanı olarak görev yapan bir doktor, başhekim Şüheda Kaya, başhekim yardımcısı Onur Handebeyoğlu ve uzman doktor Serkan Özen’i döner sermayede usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Elazığ Valiliği’ne şikayet etmişti. Ancak Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun, söz konusu kişiler hakkında soruşturma açılmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.