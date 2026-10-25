Sinop Atatürk Devlet Hastanesi bünyesindeki palyatif bakım merkezinde tedavi gören 91 yaşındaki yaşlı kadına sağlık personeli tarafından şiddet uygulandığı yönündeki iddialar üzerine adli ve idari merciler harekete geçti.

YÜZÜNDEKİ YARALARI GÖREN AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünitede tedavisi süren 91 yaşındaki H.A.'nın yüz bölgesinde oluşan yara ve darp izlerini fark eden yakınları duruma sert tepki gösterdi. Hastanın serviste görevli hemşire E.B. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını savunan aile fertleri, vakit kaybetmeden polise giderek şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINAN HEMŞİRE SERBEST KALDI

Şikayet üzerine Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal adli soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan hemşire E.B., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli hemşire, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin inceleme başlatan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sinop Atatürk Devlet Hastanesi palyatif ünitesinde tedavi gören bir hastamızın yüzünde yaraların bulunduğunun bildirilmesi üzerine derhal adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.