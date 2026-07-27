İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi’nde dün saat 18.10 sıralarında yüksekten düşme olayı meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan 43 yaşındaki Ayşe Bilge Ergeneman, oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin arka penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

SABAH TABURCU OLMUŞTU

Edinilen bilgiye göre Ergeneman, yaşadığı uyku problemi sebebiyle olaydan bir gün önce Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sabah saatlerinde taburcu edilen Ergeneman, annesiyle birlikte kaldığı evine döndü. Ergeneman, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin arka penceresinden aşağı düştü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELENECEK

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Ergeneman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede detaylı incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ergeneman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.