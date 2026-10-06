Hastaneden kaçıp 5 gün dağda yaşadı

Bekar ve yalnız yaşayan İzzet T. (60) rahatsızlanınca akrabaları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muayenesi yapılan İzzet T.'ye serum takılmak istendiği sırada hastaneden ayrıldı. Yakınları, bir daha kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri yaptığı incelemede İzzet T.'nin hastane çevresindeki dağlık alana gittiğini belirledi. Jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda İzzet T. kaybolduğu yerden 5 gün sonra sağ olarak bulundu.

Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen İzzet T.'nin, dağlık alanda bahçelerden topladığı biber ve domatesle beslendiği öğrenildi. İzzet T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.